Москва, 25 апреля, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Антибиотиков нет в новом стандарте оказания медицинской помощи для взрослых пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), опубликованном на официальном портале правовой информации.

Bulkin Sergey/Global Look Press

В документе, принятом Минздравом России, расширен перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ. Пациенты теперь смогут проконсультироваться не только с инфекционистом, кардиологом, неврологом, оториноларингологом и терапевтом, но и с акушером-гинекологом, гематологом и пульмонологом.

Антибиотики и кортикостероиды исключены из документа от 2012 года, содержавшего список препаратов для тяжёлого течения заболевания. Количество позиций сократилось с 61 до 33. В списке нет левофлоксацина, цефоперазона, гентамицина, но присутствуют противовирусные препараты кагоцел, риамиловир, а также ибупрофен и парацетамол.

В список инструментальных методов лечения ОРВИ включили пульсоксиметрию.

Ранее вирусолог Елена Бурцева заявила ИА Регнум, что для снижения риска заражения гриппом следует соблюдать ряд важных правил. Нужно сделать прививку, в период эпидемии избегать массовых мероприятий и пользоваться защитными масками. Для профилактики заражения можно использовать препараты, которые помогают иммунитету противостоять инфекциям. Также стоит гулять на свежем воздухе и принимать витамины.