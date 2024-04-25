Вашингтон, 25 апреля, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов третий год подряд не дали российским дипломатам провести церемонию возложения венков к памятной табличке «Дух Эльбы» в Вашингтоне, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

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«Третий год подряд посольству запрещают провести церемонию возложения венков к памятной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне», — сказал посол журналистам.

Антонов напомнил, что ранее венки к памятной табличке российские дипломаты возлагали совместно с коллегами из стран СНГ.

Мемориал «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном был открыт в апреле 1995 года. Надпись на мемориале гласит, что он посвящён «боевому содружеству советских, американских и союзнических вооруженных сил» в годы Второй мировой войны.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля Антонов заявил, что Вашингтону давно пора отказаться от ханжества и перестать апеллировать к ценностям свободы, права и справедливости. По мнению посла, гибридная война продолжается и её задачи понятны: разрушить единство российского общества, применить набивший оскомину принцип «разделяй и властвуй».