Москва, 25 апреля, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Планов по «закручиванию гаек» после теракта в «Крокус Сити Холле» у руководства России нет. Власть и народ настроены на развитие, возврат к тоталитарному государству и режиму невозможен. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Council.gov.ru Валентина Матвиенко

Комментируя звучащие после теракта призывы ужесточить законодательство в самых разных сферах, политик назвала их «досужими домыслами», которые могут быть специальным вбросом.

По мнению Матвиенко, вопросы обеспечения безопасности граждан — это «ключевая вещь для любого государства, тем более для России в нынешних условиях», и надо сделать для этого всё необходимое, в том числе и на законодательном уровне, но без давления и эмоций.

«Никогда нельзя под давлением, под эмоциями принимать важные государственные решения. Мы должны создать свободные условия для развития экономики, для малого и среднего бизнеса, для творческой интеллигенции и так далее. Так что не беспокойтесь, закручивания гаек не будет», — цитирует Валентину Матвиенко «Лента. ру».

Как сообщало ИА Регнум, никто из участников теракта в «Крокус Сити Холле» не должен уйти от справедливого возмездия, заявил 24 апреля президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев информировал, что следователи подтвердили и процессуально закрепили связь исполнителей теракта в «Крокусе» с украинскими националистами.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был тщательно спланирован, его реализовала международная пособническая сеть, сообщил 24 апреля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на международном форуме, посвященном актуальным вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.