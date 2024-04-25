Вашингтон, 25 апреля, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Предоставление военной помощи Украине позволяет США существенно увеличить собственную оборонно-промышленную базу, в том числе производство боеприпасов. Об этом 24 апреля заявил заместитель главы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Не могу не обратить внимание на то, насколько интенсивно мы начали восстанавливать промышленную базу с помощью выделенных дополнительных средств. Теперь по всей стране появляются заводы, например, в Техасе <…> за счёт дополнительных средств, которые нам удалось получить для Украины», — отметил он.

США, в частности, смогут нарастить производство боеприпасов. Сейчас в месяц производится от 30 до 40 тыс. снарядов калибра 155 мм, признал замминистра обороны США.

По его словам, одобренный Конгрессом и подписанный американским президентом Джо Байденом законопроект о выделении дополнительного финансирования Украине позволит производителям США достичь показателя производства в 100 тыс. таких боеприпасов в месяц.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля президент США Джо Байден подписал утверждённые парламентом США законы о предоставлении военной помощи Украине и Израилю. По его словам, Вашингтон в ближайшие часы возобновит военные поставки Киеву.

В Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты Америки направят Украине пакет военной помощи на $1 млрд, в который вошли зенитные ракеты RIM-7 и ракеты-перехватчики AIM-9M, а также боевые машины пехоты (БМП) Bradley, боеприпасы для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, снаряды для реактивной системы залпового огня HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW и Javelin.

Даже при поддержке Запада ситуация не изменится в пользу Украины, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не решится на мирные переговоры, считает бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо. Он признал, что степень обученности украинских военнослужащих и их воля сражаться падают, результатом этого станет полное уничтожение Украины.