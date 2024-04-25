Симферополь, 25 апреля, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, говорится 25 апреля в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

ИА REGNUM

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, на Крымском мосту ночью 24 апреля перекрывали движение автотранспорта.

Экипаж одного из российских военных кораблей на Северной стороне Севастополя успешно отбил атаку противокорабельной ракеты. Об этом 21 апреля сообщил губернатор города Михаил Развожаев.