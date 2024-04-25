Вашингтон, 25 апреля, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Пренебрежение мирным урегулированием конфликта и постоянные требования главы киевского режима Владимира Зеленского новых поставок западного вооружения приведут Украину к полному уничтожению. Соответствующим выводом поделился в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский террорист

Он подчеркнул, что даже при поддержке Запада ситуация не изменится в пользу Украины, пока Зеленский не решится на переговоры.

Степень обученности украинских военнослужащих и их воля сражаться падают, результатом этого станет полное уничтожение Украины.

«В США порой недооценивают тот факт, что армия — это система. Её нельзя наскрести с миру по нитке. Командование, руководство, устав, логистика, всё должно быть тесно взаимосвязано, и это именно то, чего мы не наблюдаем на Украине», — сказал эксперт.

При утрате боеспособности никакое чудо-оружие не способно спасти армию, констатировал полковник.

Как сообщало ИА Регнум, обе палаты американского Конгресса приняли законопроект о предоставлении Украине около 61 млрд долларов, из них планируют направить 23,2 млрд на восполнение передаваемых вооружений со складов Пентагона. Порядка 13,8 млрд долларов пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, ещё 11,3 млрд предназначены для обеспечения «текущих военных операций США в регионе».

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о предоставлении помощи Украине и Израилю. По словам американского лидера, данный закон «сделает мир и США безопаснее».

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов считает, что никакая помощь сегодня не может спасти киевский режим, поэтому не имеет значения, когда она будет получена. Украина не может противостоять России. Киев не имеет достаточного количества людских ресурсов, и никто не готов умирать за чьи-то интересы. Те, кто хотел погибнуть за националистические украинские ценности, уже погибли или были разгромлены. Россия превосходит Украину в военно-техническом плане, российская авиация господствует в воздухе и это очевидно, добавил Глазунов.