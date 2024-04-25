Москва, 25 апреля, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Российский Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева. По информации пресс-службы ведомства, он показал на испытаниях высокую эффективность и безопасность.

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Препарат позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма человека, что помогает полностью остановить заболевание. Отмечается, что у препарата нет привыкания и иммуносупрессии.

Лекарство разработали учёные Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Минздрава РФ, Института биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова РАН совместно с отечественной фармацевтической компанией BIOCAD.

ВОЗ присвоила новому препарату международное непатентованное наименование «сенипрутуг».

Болезнь Бехтерева — хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство здравоохранения зарегистрировало таблетки от антибиотикорезистентности — устойчивости к антибиотикам «Фтортиазинон».

Лекарство позволит лечить бактериальные инфекции, вызванные антибиотикорезистентными микроорганизмами.

Правительство расширило перечень жизненно важных лекарственных препаратов новыми наименованиями, включив в него средства для лечения вирусных и бактериальных инфекций и препараты для пациентов с рассеянным склерозом.