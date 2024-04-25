Наступивший, 792-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления Владимира Зеленского относительно исхода конфликта на Украине. В интервью Fox News 24 апреля глава киевского режима сказал, что украинцы «должны победить», при этом он «не уверен, что все будут счастливы».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Также Зеленский в очередной раз напомнил, что без незамедлительной военной помощи от США российские войска отбросят Вооружённые силы Украины (ВСУ) со своих позиций, и попросил западные страны дать Киеву авиацию.

Ранее источники американских СМИ подтвердили передачу на Украину оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования «в пределах суверенной украинской территории», в том числе для атак по территории Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Тем временем непосредственно в зоне СВО на авдеевском направлении ВСУ понесли большие потери в районе посёлка Ласточкино. Мотострелкам при поддержке авиации, наносившей удары по местам сосредоточения живой силы 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригад ВСУ, удалось выбить противника из лесополосы, расположенной перед населённым пунктом. Противник бросил свои позиции и отошёл, оставив вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства, сообщили в Минобороны РФ 25 апреля.

В Херсонской области на правом берегу Днепра экипаж танка Т-90М «Прорыв» российских десантников группировки войск «Днепр» уничтожил группу украинских пехотинцев. По данным оборонного ведомства, огонь вёлся с расстояния более трех километров. Отыскать группу пехоты, пытавшуюся укрыться в разрушенных домах, помогли беспилотники. С них же корректировался огонь.

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