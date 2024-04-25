Симферополь, 25 апреля, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Украинцам пора направить против главы киевского режима Владимира Зеленского поставляемое американское оружие, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Пришло время восстать приговорённому и порабощённому украинскому народу… и повернуть поставляемое США оружие против продажного режима Зеленского, тем самым вернув свою украденную честь и достоинство», — призвал депутат.

Шеремет добавил, что Зеленский своими действиями под руководством западных кураторов приведёт Украину к полному исчезновению нации.

Украинский народ фактически стал заложником инквизитора Зеленского, который единолично узурпировал власть в преданной им стране. Под покровительством США он уничтожает инакомыслие, открыто попирая принципы хвалёной демократии, расправляется со своими конкурентами без суда и следствия, привело слова Шеремета издание «Лента. ру».

По его словам, Зеленский возвёл правовой нигилизм в ранг официальной политики и возглавил коррупцию на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, экс-разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong допустил, что Зеленского могут свергнуть его же военные после истечения срока полномочий. Отказ от проведения президентских выборов на Украине, которые должны были состояться в марте 2024 года, кардинально поменял ситуацию в стране, пояснил эксперт. По его мнению, Украина превратилась в «несостоятельную страну с несостоятельной экономикой, обществом и военной отраслью» и НАТО никак не может повлиять на ситуацию и исправить текущее положение дел.

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко предложили нескольким иностранным наёмникам ВСУ поучаствовать в свержении действующего на Украине режима, некоторые из них ответили согласием. Пранкеры от лица Порошенко рассказали наёмникам о намерении создать частную военную компанию, пригласили их вступить в ряды этой организации, а также устроить государственный переворот. По словам пранкеров, спецслужбы Украины начали проверку в отношении «всей банды Петра по факту мятежа».

Выделение Украине дополнительной военной помощи на 60 млрд долларов не приведёт к урегулированию конфликта, а лишь продлит кровопролитие, считает бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Инициатива на фронте продолжает складываться не в пользу Киева уже на протяжении нескольких месяцев. С наступлением лета ситуация станет намного хуже, добавил полковник.