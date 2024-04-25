Вашингтон, 25 апреля, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Постпред США Линда Томас-Гринфилд рассказала в Совете Безопасности ООН о своём посещении Нагасаки в Японии, на который Америка в 1945 году сбросила атомную бомбу. При этом она пыталась переложить на Россию ответственность за то, чтобы мир никогда больше не испытал «ужаса ядерного оружия».

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

После того, как Россия заблокировала проект резолюции по оружию в космосе, представленный США и Японией, Томас-Гринфилд вспомнила про Нагасаки, указав, что это последнее место, где падала атомная бомба. Постпред США заявила «о глубокой ответственности за предотвращение бедствий войны».

При этом дипломат добавила, что «Россия отказалась от этой ответственности».

На заявление Томас-Гринфилд отреагировал коллега — постпред России при ООН Василий Небензя, акцентировав на том, что она, как и Япония, ни разу не назвала страну, которая её бомбила.

«Как будто ядерные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, действительно прилетели из космоса и взялись из ниоткуда», — добавил российский дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, в Совете Безопасности ООН Россия наложила вето на подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе.

Документ состоял из восьми пунктов, в одном из них содержался запрет на разработку ядерного оружия, созданного для вывода на орбиту, установку такого оружия на небесных телах и размещение в космическом пространстве каким-либо иным образом.

При голосовании резолюцию поддержали 13 из 15 стран, Китай воздержался.

Россия вынужденно заблокировала проект резолюции Совбеза ООН о запрете размещения вооружений в космосе, предложенный США и Японией, из-за отказа принять поправки, инициированные Москвой и Пекином, а также по причине попыток Вашингтона через резолюцию создать новые обязательства в указанной сфере, объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.