Москва, 25 апреля, 2024, 06:47 — ИА Регнум. При штурме российскими военнослужащими горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» посёлка Ласточкино на авдеевском направлении спецоперации ВСУ понесли большие потери живой силы и техники, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

Штурм начался с вытеснения противника из лесополосы перед населённым пунктом. Мотострелков поддержала авиация. Удары наносились по местам сосредоточения живой силы 144-й пехотной, 59-й мотопехотной и 23-й механизированной бригад ВСУ. В результате боевики были выбиты из огневых точек.

Понеся большие потери в личном составе и военной технике, ВСУ были вынуждены оставить свои позиции и отступить, бросив оружие и боеприпасы, в том числе иностранного производства. Украинские боевики при этом минировали в Ласточкино дороги, дома, детские сады и школы, констатировали российские бойцы.

Посёлок Ласточкино находится в 6 км от Авдеевки в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля, ВС России освободили населённый пункт Ласточкино на авдеевском направлении, а 27 февраля Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Северное на том же направлении. Позднее, 28 февраля, Вооружённые силы России освободили населённый пункт Петровское.

Российские войска завладели инициативой по всей линии фронта, заявил 23 апреля министр обороны Сергей Шойгу. В последние недели российские войска освободили населённые пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР, а также расширили зону контроля в населённых пунктах Бердычи и Георгиевка, отметил глава ведомства.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 24 апреля сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» ВС России улучшили тактическое положение и отразили за сутки семь контратак противника. В результате действий группировки противник потерял до 350 бойцов, а также два автомобиля и три гаубицы Д-30 калибра 122 мм.