Вашингтон, 25 апреля, 2024, 05:21 — ИА Регнум. Решение США поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS невозможно оправдать, так как усиливается угроза безопасности российских регионов. Обещания киевского режима не наносить удары по территории России являются ложью, заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

«Особенно циничны заверения в том, что украинские «клиенты» якобы обещали не применять ракеты против целей на российской территории. Кого должна успокоить такая ложь? Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников? Кстати, американские издания, настроенные далеко не в нашу пользу, признают двуличие марионеток и их атаки по российским городам», — отметил дипломат.

Антонов напомнил, как ВСУ наносили смертоносные удары по больницам, школам, детским садам, мостам и даже своим военнослужащим.

По его словам, российские военные уже сбили несколько ракет ATACMS, такая же участь ждёт новые поставки оружия.

Как сообщало ИА Регнум, американские дальнобойные ракеты были переданы Киеву ещё в марте. По данным агентства Reuters, 17 апреля ВСУ применили ATACMS, в том числе для нанесения ударов по российскому аэродрому в Крыму.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател 24 апреля подтвердил, что США по указанию президента Джо Байдена поставили Украине тактические баллистические ракеты ATACMS без публичного объявления об этом. По его словам, эти ракеты вошли в пакет военной помощи, о котором США объявили 12 марта, а сами ATACMS прибыли на Украину «в этом месяце».

Россия не меняет позицию по санитарной зоне для защиты своих городов от ракет ВСУ, подтвердил 24 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин называл большой ошибкой поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения и лишь продлит агонию киевского режима, подчёркивал российский лидер.