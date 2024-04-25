Москва, 25 апреля, 2024, 05:13 — ИА Регнум. Находящийся под арестом в карантинной камере СИЗО «Лефортово» замминистра обороны РФ Тимур Иванов на условия пребывания, состояние здоровья не жалуется. Как пояснили журналистам правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Дамир Енаев и Николай Зуев, в камере чисто, есть всё необходимое, в том числе холодильник, телевизор, вода, постельное бельё.

A.Savin, Wikimedia Commons СИЗО «Лефортово»

«Иванов в камере находится один. Его осмотрел врач, сделал заключение, что хронических заболеваний нет», — заверил Зуев.

По словам правозащитников, на 25 апреля назначена сдача крови и приём психолога.

«Тимур Иванов оценил своё моральное состояние как стабильное», — резюмировали общественные наблюдатели.

Как сообщало ИА Регнум, по уголовному делу 48-летнего Тимура Иванова, обвиняемого в получении крупной взятки, наложены обеспечительные меры на его имущество и банковские счета, а также на недвижимость, активы его родственников.

Иванов был взят судом под арест 24 апреля.

Приказ об отстранении Иванова от занимаемой должности подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 апреля. Об этом «Известиям» сообщил осведомлённый источник.

Предприниматель из Москвы, один из учредителей контрагента, чья коммерческая компания «Олимпситистрой» занимается строительством, дал обличающие показания в уголовном деле Иванова.

Сумма взятки может составить более 1 млрд рублей. Вину в совершении преступления Тимур Иванов не признал.

По данным Басманного суда, обвиняемый вступил в сговор с третьими лицами и получил незаконное вознаграждение в виде оказания услуг имущественного характера. Это произошло при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.