В Тюменской области спасатели предотвратили прорыв дамбы из-за течи
Тюмень, 25 апреля, 2024, 04:57 — ИА Регнум. В Абатском районе Тюменской области при совместном патрулировании дамбы, по которой проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень — Омск, сотрудники МЧС России и дорожной службы обнаружили течь. Вода могла хлынуть на проезжую часть и населённый пункт.
По информации МЧС, на место ЧП оперативно прибыли спасатели. За несколько часов они засыпали и укрепили аварийный участок.
«Течь устранена, вода откачивается. Трасса Тюмень — Омск открыта для проезда», — пояснили в ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, девять населённых пунктов Абатского района оказались отрезаны паводком от большой земли. Пик наблюдается в Тушнолобовском сельском поселении.
22 апреля глава Абатского муниципального района Игорь Васильев сообщил, что жителям населённых пунктов района необходимо срочно эвакуироваться из-за подъёма воды в реке Ишим и угрозы подтопления.
21 апреля из-за разлива паводковых вод в Тюменской области перекрыли участок автомобильной дороги Ишим — Маслянский. С 8-го по 46-й км трассы установили временные дорожные знаки.