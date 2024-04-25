Тюмень, 25 апреля, 2024, 04:57 — ИА Регнум. В Абатском районе Тюменской области при совместном патрулировании дамбы, по которой проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень — Омск, сотрудники МЧС России и дорожной службы обнаружили течь. Вода могла хлынуть на проезжую часть и населённый пункт.

db22.ru МЧС РФ

По информации МЧС, на место ЧП оперативно прибыли спасатели. За несколько часов они засыпали и укрепили аварийный участок.

«Течь устранена, вода откачивается. Трасса Тюмень — Омск открыта для проезда», — пояснили в ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, девять населённых пунктов Абатского района оказались отрезаны паводком от большой земли. Пик наблюдается в Тушнолобовском сельском поселении.

22 апреля глава Абатского муниципального района Игорь Васильев сообщил, что жителям населённых пунктов района необходимо срочно эвакуироваться из-за подъёма воды в реке Ишим и угрозы подтопления.

21 апреля из-за разлива паводковых вод в Тюменской области перекрыли участок автомобильной дороги Ишим — Маслянский. С 8-го по 46-й км трассы установили временные дорожные знаки.