Париж, 25 апреля, 2024, 04:50 — ИА Регнум. С начала специальной военной операции на стороне Украины в боевых действиях принимали участие по меньшей мере 75 наёмников из Франции, заявил 25 апреля бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.

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«Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами, что уже может многое нам рассказать», — сказал занимающийся поиском информации о французских участниках боёв на стороне ВСУ Чинкуини.

В перечне содержатся имена двоих мужчин, которых французские власти называли волонтёрами, приводит его слова «Известия». Ранее правительство Франции представило их как «гуманитарных работников», сотрудников некой швейцарской организации. По мнению экс-разведчика, эти «волонтёры» были государственными агентами, о существовании которых стало известно после их смерти 1 февраля.

Чинкуини добавил, что располагает сведениями о других наёмниках, участвовавших в военном конфликте на стороне Киева. Информации о них пока недостаточно для публикации, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта под Авдеевкой ликвидировали лидера французских неонацистов Сезара Ожарома, воевавшего на стороне ВСУ. Наёмник присоединился к ВСУ год назад. В составе нацистского батальона его перебросили в Авдеевку. По неофициальной информации, Ожаром был связан с французскими спецслужбами.

В конце марта в зоне СВО ликвидировали французского графа Адриена Бодона. Его уничтожили в Херсонской области в момент, когда он совместно с опытным французским боевиком Геннадием Германовичем разворачивал беспилотник Shark, который использовали среди прочего для корректировки ударов системы HIMARS. По машине французов ударил российский «Ланцет», оба получили смертельные ранения.

Утром 15 апреля ВС России ударили по расположению ВСУ в Славянске, где также, по предварительным данным, находились французские наёмники. Украинские бойцы перекрыли город, стараясь скрыть реальные последствия атаки, подтвердил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным Минобороны РФ, почти 6 тыс. иностранных наёмников, прибывших на Украину, убиты. Больше всего трупов получила Польша. Из Румынии прибыло 784 наёмника, уничтожено 349. Следственный комитет России объявил в розыск более 700 иностранных наёмников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестована.