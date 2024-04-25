Москва, 25 апреля, 2024, 04:35 — ИА Регнум. По уголовному делу находящегося под арестом замглавы министра обороны РФ Тимура Иванова наложены обеспечительные меры на его имущество и банковские счета.

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Басманный районный суд Москвы 24 апреля наложил арест на недвижимость, активы и банковские счета Иванова и его родственников.

Официально военный чиновник в разводе. У него пять детей.

«Всё это имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания Тимура Иванова впоследствии виновным», — цитирует ТАСС источник.

Как сообщало ИА Регнум, 48-летний Тимур Иванов и второй фигурант уголовного дела бизнесмен Сергей Бородин были взяты судом под арест 24 апреля. Их обвиняют в крупных взятках, полученных в виде разных услуг от крупных подрядчиков.

Приказ об отстранении Иванова от занимаемой должности подписал его непосредственный руководитель — министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 апреля. Об этом «Известиям» сообщил осведомлённый источник.

Столичный предприниматель, один из учредителей контрагента, чья коммерческая компания «Олимпситистрой» занимается строительством, дал обличающие показания в уголовном деле Иванова.

Сумма взятки может составить более 1 млрд рублей. Вину в совершении преступления Тимур Иванов не признал.

По данным Басманного суда, обвиняемый вступил в сговор с третьими лицами и получил незаконное вознаграждение в виде оказания услуг имущественного характера. Это произошло при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.