Москва, 25 апреля, 2024, 02:04 — ИА Регнум. У арестованного бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова нет жалоб на условия содержания в СИЗО «Лефортово», заявил 24 апреля первый зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Николай Зуев.

A.Savin, Wikimedia Commons СИЗО «Лефортово»

«Посетили сегодня Тимура Иванова, жалоб на условия содержания у него нет. Пока он содержится в карантинной камере в СИЗО-2 («Лефортово»), соседей нет. В самой камере, по его словам, все необходимое имеется: телевизор, холодильник, питьевая вода, постельные и гигиенические принадлежности. Своё моральное состояние Иванов оценивает как стабильное, держится», — пояснил Зуев.

Член ОНК Москвы Дамир Енаев добавил, что Иванова уже посетил врач, со слов которого арестованный не страдает хроническими заболеваниями, на 25 апреля запланирована сдача анализов и визит к психологу.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 апреля стало известно о задержании Тимура Иванова. 24 апреля Басманный суд Москвы отправил под арест Иванова и второго фигуранта дела, предпринимателя Сергея Бородина. Обоим предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере.

По данным суда, Иванов вступил в сговор с третьими лицами и получил незаконное вознаграждение в виде оказания услуг имущественного характера. Это произошло при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд оборонного ведомства.

Осведомлённый источник рассказал, что период «взяточничества» Тимура Иванова установлен — с 2018 по 2023 год. По версии следствия, военный чиновник регулярно обеспечивал получение выгодных подрядов, а бизнесмены в свою очередь за это оказывали ему разные услуги. Общая сумма взятки, полученной Ивановым, может составить более 1 млрд рублей.

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от должности замминистра, написали «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.