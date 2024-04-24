Москва, 25 апреля, 2024, 01:59 — ИА Регнум. Арестованного 24 апреля по обвинению в получении взятки в особо крупном размере замглавы министра обороны Тимура Иванова отстранили от занимаемой должности.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Приказ об отстранении Иванова подписал его непосредственный руководитель — министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 апреля. Об этом «Известиям» сообщил осведомлённый источник.

При этом на сайте Минобороны Тимур Иванов ещё значится в списке 12 заместителей главы ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 48-летний Тимур Иванов и второй фигурант уголовного дела бизнесмен Сергей Бородин были взяты судом под арест 24 апреля. Их обвиняют в крупных взятках, полученных в виде разных услуг от крупных подрядчиков.

Столичный предприниматель, один из учредителей контрагента, чья коммерческая компания «Олимпситистрой» занимается строительством, дал обличающие показания в уголовном деле Иванова.

Сумма взятки может составить более 1 млрд рублей. Вину в совершении преступления Тимур Иванов не признал.

По данным Басманного суда, обвиняемый вступил в сговор с третьими лицами и получил незаконное вознаграждение в виде оказания услуг имущественного характера. Это произошло при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Посетившие Иванова правозащитники сообщили, что он не страдает хроническими заболеваниями. По его заверениям, он оценивает своё моральное состояние как стабильное, находясь под арестом в карантинной камере в СИЗО-2 (Лефортово).