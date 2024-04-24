Москва, 25 апреля, 2024, 00:14 — ИА Регнум. Арестованный бывший замглавы министра обороны РФ Тимур Иванов не страдает хроническими заболеваниями. По его заверениям, он оценивает своё моральное состояние как стабильное, его осмотрел врач. Он содержится один в карантинной камере в СИЗО-2 (Лефортово).

Mil.ru Тимур Иванов

Как рассказали журналистам представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Дамир Енаев и Николай Зуев, жалоб на условия содержания у Иванова нет.

По словам правозащитников, в камере чисто, есть всё необходимое, в том числе холодильник, телевизор, постельные и гигиенические принадлежности. На ужин давали рыбу.

«Своё моральное состояние он оценивает как стабильное, держится», — заключил первый зампредседателя ОНК Николай Зуев.

Как сообщало ИА Регнум, Тимур Иванов и второй фигурант уголовного дела бизнесмен Сергей Бородин были взяты судом под арест 24 апреля. Их обвиняют в крупных взятках, полученных в виде разных услуг от крупных подрядчиков.

Сумма взятки может составить более 1 млрд рублей.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от должности замминистра. Об этом написали «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.

Столичный предприниматель, один из учредителей контрагента, чья коммерческая компания «Олимпситистрой» занимается строительством, дал обличающие показания в уголовном деле Иванова.

Вину в совершении преступления Тимур Иванов не признал.

По данным Басманного суда, обвиняемый вступил в сговор с третьими лицами и получил незаконное вознаграждение в виде оказания услуг имущественного характера. Это произошло при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.