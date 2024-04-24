Москва, 24 апреля, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Игнорирование предложенных Россией поправок и попытка Вашингтона через резолюцию создать новые обязательства в области космической безопасности побудили РФ наложить вето на американо-японский проект резолюции СБ ООН о ядерном оружии и других видах оружия массового поражения (ОМУ) в космосе. Об этом 24 апреля заявили в российском МИД.

Sergey Korovkin

«Предложенные нами принципиальные поправки были проигнорированы. Они предусматривали включение в текст положений о необходимости принятия мер для сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида (а не только ОМУ), обеспечения гарантированного неприменения силы или угрозы силой в отношении космических объектов и с их использованием в космосе, из космоса или в отношении космоса, а также о важности скорейшей разработки соответствующего международного юридически обязывающего инструмента», — прокомментировали в МИД России.

Также Россия выступила против проекта резолюции из-за попытки США создать посредством площадки СБ ООН новые международно-правовые обязательства в области космической безопасности, выходящие за рамки действующих соглашений (Договора о космосе 1967 года) в обход профильных «разоруженческих» площадок и без должной проработки экспертов.

Кроме того, принятие резолюции с такими положениями создало бы негативный прецедент, подрывающий деятельность не только Совбеза ООН, но и соответствующих форумов. С одобрением проекта США фактически имели бы полную «свободу рук» для легитимизации подобным образом любых отвечающих американским интересам пониманий по вопросам международной безопасности и стратегической стабильности, уточнили в МИД РФ.

Подчёркивается, что главной задачей в области обеспечения безопасности на орбите остаётся предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК). Россия подтверждает строгую приверженность международно-правовым обязательствам в области космического права и готова оперативно согласовать и заключить всеобъемлющую международную юридически обязывающую договорённость по ПГВК.

В ближайшее время РФ подготовит собственный проект резолюции СБ ООН, учитывающий результаты обсуждения американо-японского документа и имеющиеся наработки по данной теме, ранее одобренные большинством государств — членов ООН.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля Россия наложила вето в Совбезе ООН в отношении проекта резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе. Перед голосованием постпред РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание на то, что документ направлен на углубление раскола среди членов Совбеза. В свою очередь Россия и Китай предложили поправку к проекту резолюции, предусматривающую меры по предотвращению всех видов оружия в космосе. В итоге её отклонили. Резолюцию поддержали 13 из 15 стран СБ ООН. Китай от голосования воздержался.

Президент Владимир Путин в феврале на встрече с главой Министерства обороны Сергеем Шойгу подчеркнул, что Москва всегда была против милитаризации космоса, в том числе и против размещения на околоземной орбите ядерных вооружений.