Вашингтон, 24 апреля, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Выделенных Конгрессом США денег хватит на поддержку украинской армии до конца текущего года. Такой прогноз сделал помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга 24 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Чиновник пояснил, что в Белом доме ожидают, что с выделенным объёмом средств США «в состоянии на протяжении 2024 года продолжать снабжать Украину тем, что ей необходимо».

Как сообщало ИА Регнум, Байден 24 апреля подписал закон о предоставлении помощи Украине и Израилю. По мнению американского лидера, этот закон «сделает мир и США безопаснее».

Палаты Конгресса США ранее приняли законопроект о предоставлении Украине около 61 млрд долларов, из них планируют направить 23,2 млрд на восполнение передаваемых вооружений со складов Пентагона. Порядка 13,8 млрд долларов пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, ещё 11,3 млрд предназначены для обеспечения «текущих военных операций США в регионе». Также конгрессмены предложили выделить 26 млн долларов на аудит помощи.

Одобрение Конгрессом нового крупного пакета военной помощи киевскому режиму было ожидаемым решением и ситуацию на поле боя принципиально не поменяет, заявил журналистам 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства 23 апреля проинформировал, что Украина потеряла почти полмиллиона военных с начала спецоперации.