Москва, 24 апреля, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от должности замминистра. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Приказом министра обороны России Тимур Иванов отстранён от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы «заместитель министра обороны Российской Федерации», — сказал источник.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 апреля в Следственном комитете России сообщили о задержании Тимура Иванова. На следующий день Басманный суд Москвы отправил под арест замминистра и второго фигуранта дела, предпринимателя Сергея Бородина. Им предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки.

Свою вину задержанный на рабочем месте Иванов отрицал. Пост заместителя министра он занимал с мая 2016 года, отвечая за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения ВС РФ. Ранее Иванов несколько лет руководил акционерным обществом «Оборонстрой».

По данным суда, Иванов вступил в сговор с третьими лицами и получил незаконное вознаграждение в виде оказания услуг имущественного характера. Это произошло при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд оборонного ведомства.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заранее знал о планируемом задержании своего заместителя. О громком задержании, сообщил он, доложили и президенту Владимиру Путину.