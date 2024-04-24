Москва, 24 апреля, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Столичный предприниматель, один из учредителей контрагента, чья коммерческая компания «Олимпситистрой» занимается строительством, дал обличающие показания в уголовном деле арестованного за крупную взятку замминистра обороны РФ Тимура Иванова.

РИА Новости / Максим Блинов

Сообщается, что в статусе свидетеля проходит московский бизнесмен. Суть обвинений в уголовном деле заключается в том, что Иванов и предприниматель Сергей Бородин получали вменяемые им следствием блага и взятки от таких крупных подрядчиков, как открывшийся свидетель.

«Бизнесмен является бенефициаром нескольких компаний, подрядчиком Минобороны, и именно он дал показания на Иванова», — рассказал собеседник ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, в Следственном комитете России о задержании Тимура Иванова сообщили вечером 23 апреля. 24 апреля Басманный суд Москвы отправил под арест замминистра и второго фигуранта дела, предпринимателя Сергея Бородина. Им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупных размерах.

По данным суда, Иванов, вступив в сговор с третьими лицами, получил незаконное вознаграждение в виде оказания услуг имущественного характера. Это произошло при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Вину в совершении преступления замглавы оборонного ведомства не признал.

Следствие вменяет Тимуру Иванову всего один эпизод получения взятки не в виде денег, пояснил адвокат Мурад Мусаев.

Защитник уточнил, что Иванову вменяют взятку в виде бесплатных строительно-ремонтных работ на якобы его личных объектах. За это, считает следствие, он оказывал помощь компаниям — подрядчикам Минобороны, добавил Мусаев.

Других подробностей адвокат не привел.

В этот же день Мусаев опроверг слухи об обвинениях Иванова в госизмене. По его словам, никаких других обвинений, кроме объявленного обвинения во взятке, нет.

Кроме того, адвокат Денис Балуев заявил, что в деле Иванова не было факта передачи взятки.

Следствие вменяет Тимуру Иванову получение взяток в виде ремонта загородного дома, сообщило 24 апреля издание «Лента. ру» со ссылкой на осведомлённый источник.