Москва, 24 апреля, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект о праве на досрочное увольнение с военной службы мобилизованных, семьям которых присвоили статус многодетных в течение одного года с момента мобилизации. Соответствующий документ размещён в думской электронной базе.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) и сенатор Айрат Гибатдинов предлагают внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Речь идёт о статье об основаниях увольнения с военной службы. Авторы инициативы предлагают дополнить новой нормой о праве на досрочное увольнение мобилизованного «в связи с присвоением его семье статуса многодетной в установленном законом порядке в течение одного года с момента призыва на военную службу». Основание для увольнения будет распространяться только на граждан, которые до объявления частичной мобилизации являлись законными представителями двух и более детей, имея статус многодетной семьи в течение одного года после объявления частичной мобилизации и не могли реализовать право на отсрочку от мобилизации.

Правительству России предстоит определить право реализации такого права. В случае принятия закона нововведения вступят в силу спустя месяц после официального опубликования.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 4 млрд рублей на поддержку отдельных категорий мобилизованных и военнослужащих, подписавших контракт с Минобороны РФ. Они будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет. Новая мера поддержки касается военных, которые до мобилизации или заключения контракта были пенсионерами силовых ведомств, включая МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардию и других.

Дополнительной мобилизации для создания санитарной зоны на Украине, обеспечивающей безопасность приграничных российских территорий, не потребуется, заявил 26 марта министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.