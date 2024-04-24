Москва, 24 апреля, 2024, 21:50 — ИА Регнум. Арестованного заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова поместили в московский изолятор «Лефортово», сообщил 24 апреля первый зампред столичной ОНК Николай Зуев.

Жалоб на условия содержания у Иванова нет, сказал Зуев «РИА Новости».

Хроническими заболеваниями заместитель министра обороны не страдает, его уже посетил врач, оценив моральное состояние арестованного как стабильное, рассказал также собеседник агентства.

Новость дополняется.