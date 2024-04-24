Киев, 24 апреля, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Правительство Украины приняло постановление, согласно которому мужчинам призывного возраста (от 18 до 60 лет) не будут выдавать загранпаспорта и внутренние паспорта в зарубежных дипломатических учреждениях страны.

РИА Новости/ Макс Ветров

«Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе подразделения Государственной миграционной службы. Пересылка таких паспортов в обособленные подразделения или зарубежные дипломатические учреждения Украины для организации их выдачи не производится», — говорится в сообщении, размещённом на сайте украинского правительства.

Как передавало ИА Регнум, МИД Украины ранее направил руководителям украинских посольств за границей требование приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, делая исключение только для тех, кто оформляет удостоверения личности для возвращения на Украину.

Кроме того, исключения сделают для лиц с инвалидностью первой и второй группы, лиц, осуществляющих за ними уход или сопровождающих, родителей, усыновителей или опекунов детей с инвалидностью до 18 лет, опекунов лиц с инвалидностью из числа близких родственников, лиц, у которых есть дети с заболеваниями, требующими медицинского вмешательства за границей.

Польское радио RMF24 24 апреля сообщило, что в Варшаве порядка 300 украинцев заблокировали пункт выдачи паспортов, требуя выдать им документы. Перед этим граждане получили уведомления о том, что документы готовы к выдаче, однако в выдаче им отказали. В свою очередь польская полиция указала, что у неё нет чётких инструкций о том, как поступать с гражданами Украины, срок действия паспортов которых истёк.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение украинского МИД, отметила, что глава киевского режима Владимир Зеленский на деньги Соединённых Штатов выманивает последних украинцев, чтобы их добить.