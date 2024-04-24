Щёлково, Московская область, 24 апреля, 2024, 20:49 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что будет добиваться отстранения от обязанностей педагога детского сада в Щёлкове, которого подозревают в избиении ребенка.

РИА Новости / Владимир Трефилов

«Разбираемся в ситуации. Подготовили обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку. Мы будем настаивать на отстранении педагога», — сказала Мишонова ТАСС.

Если педагог не может сдерживать свой гнев, он не должен работать с детьми, отметила омбудсмен. Рукоприкладство недопустимо, подчеркнула она.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что воспитательница детского сада «Малышок» в подмосковном Щёлкове избила ребёнка во время прогулки: педагог оттащила стоявшего на коленях ребёнка от конструкции на площадке, после чего дважды ударила его рукой, пока тот лежал на земле. Затем она рывком подняла ребёнка на ноги.

23 апреля сообщалось, что двухлетнюю девочку подвесили на заборе в детском саду в городе Лукоянове Нижегородской области. Во время прогулки одежду девочки за доски забора зацепила воспитатель. Ребёнок пытался освободиться и повис на куртке, а воспитатель наблюдала за этим и только через некоторое время помогла девочке после сделанного жестом внушения. Родители обратились в полицию после того, как увидели снятые их знакомой кадры. Педагога отстранили от работы на период служебного расследования.