Копейск, Челябинская область, 24 апреля, 2024, 20:26 — ИА Регнум. В городе Копейске Челябинской области спасатели тушат пожар в ангаре мебельной фабрики, сообщила 24 апреля пресс-служба регионального ГУ МЧС в своём Telegram-канале.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

«Сотрудники МЧС России работают на тушении пожара в ангаре мебельной фабрики, расположенной на ул. Мира в г. Копейске. Пожар локализован на площади 450 кв. м», — сказано в сообщении.

В МЧС отметили, что спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние строения, а пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее в этот же день источник ИА Регнум сообщил о крупном пожаре на востоке Москвы. По предварительным данным, площадь возгорания превысила 300 квадратных метров. Загорелось здание в 1-м Иртышском проезде. Строение было полностью охвачено огнём. Причина пожара не сообщалась.

23 апреля в селе Тресковое в Бурятии при пожаре в частном доме погибли три малолетних ребёнка. Приехавшие по вызову пожарные обнаружили в шкафу тела троих детей в возрасте от одного до четырёх лет. Они пытались спрятаться от огня и дыма и угорели. Родители в момент возгорания находились в соседнем доме.