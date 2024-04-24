Вашингтон, 24 апреля, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Американская компания Apple требует от Telegram удаления ряда пабликов для пользователей на Украине, пока нововведение затронет только приложения на iPhone, сообщил основатель и директор мессенджера Павел Дуров.

TechCrunch

Он отметил, что Telegram должен учитывать требования компании, чтобы приложение не удалили из App Store. Дуров добавил, что руководство мессенджера получает официальные письма от Apple с требованиями внести некоторые изменения в его работу — в частности, для пользователей, заходящих в Telegram на iPhone с украинских SIM-карт.

«Если бы это полностью зависело от нас, мы бы всегда давали нашим пользователям то, чего они хотят: доступ к информации и мнениям без цензуры… Но это не всегда зависит от нас», — отметил основатель Telegram.

Как передавало ИА Регнум, ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что Telegram является «проблемой» для национальной безопасности Украины. Глава ГУР пояснил, опасность состоит в том, что любой житель страны может создать в этом мессенджере канал и писать в нём всё, что посчитает нужным.