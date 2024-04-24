Лондон, 24 апреля, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Решение США о выводе своих войск с территории Нигера стало стратегической победой России. Об этом 24 апреля написала британская газета The Financial Times.

The U.S. Army

«Уход американских военных стал ещё одной стратегической победой Москвы в Сахеле», — говорится в статье.

Отмечается, что ряд африканских государств всё чаще начинают избегать контактов со странами Запада, вместо этого наращивая и укрепляя сотрудничество с Россией.

По словам старшего аналитика Международной кризисной группы по Сахелю Ибрагима Яхайи Ибрагима, власти Нигера уверены, что Россия сможет защитить страну от бывшей метрополии — Франции.

Он подчеркнул правительство Нигера неоднократно обвиняло Париж в попытках свергнуть власть в стране.

Как ранее передавало ИА Регнум, в марте власти Нигера разорвали военное соглашение с США, которое позволяло представителям Пентагона и американским военнослужащим находиться на территории страны.

На севере Нигера действует военная база США, где размещены беспилотные аппараты, которые активно применялись американской стороной для воздушной разведки. В декабре 2023 года в африканской стране располагались около 1,1 тыс. военнослужащих США.

Новые власти Нигера фактически перекрыли логистику находящимся в стране американским военнослужащим, что заставило США начать сворачивать присутствие, пояснил ИА Регнум ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков.

Газета Politico 22 апреля написала, что американское правительство начинает осознавать, что стратегия воздействия на Африку, нацеленная на подрыв сотрудничества с Россией, не работает. Отмечалось, что ряд африканских стран недовольны навязыванием им демократии, всё больше из них рассчитывают на помощь России.

Министр внутренних дел Нигера Мохамед Тумба заявил, что страна заинтересована в том, чтобы российские военные тренировали её войска.