Николаев, Украина, 24 апреля, 2024, 20:18 — ИА Регнум. В городе Николаев на Украине произошел взрыв, сообщило 24 апреля издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

Подробности не указываются. Воздушная тревога в Николаевской области не объявлялась.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев информировал, что в Кременчуге Полтавской области зафиксировали удар, предположительно, в районе зданий аэродрома или по территории нефтеперерабатывающего завода.

Ранее Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по общежитию в Харькове, где располагались бойцы ВСУ. Кроме того, был прилёт в здание в посёлке Боровая близ города Изюма Харьковской области. В здании, которое украинские военные использовали для ротации войск, находилось до 30 человек, во дворе — шесть единиц техники.

Вечером 23 апреля мощный взрыв прогремел в Николаеве. При этом воздушную тревогу в городе и области не объявляли. В этот же вечер взрыв слышали в Днепропетровске. Также 23 апреля назначенные Киевом власти временно оккупированной Украиной части Херсонской области заявили о повреждении в областном центреобъекта критической инфраструктуры.