Минск, 24 апреля, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сможет оставить свой пост, когда появится человек, который не предаст. Об этом он сообщил на заседании Всебелорусского народного собрания.

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«Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: «Всё!» И когда рядом будет человек, который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь. Который не будет считаться ни с чем, даже с собственной жизнью», — обозначил условия Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, он хочет, чтобы окончание его политической карьеры было достойным, а власти республики не угробили то, что сами создали.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ходе заседания Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявил, что решение о том, как должно использоваться находящееся на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие — это его дело и президента России Владимира Путина.

Также президент Белоруссии отметил, что на территории страны размещено тактическое, а не стратегическое российское ядерное оружие, а потому высказываемое некоторыми западными политиками «возмущение» ему непонятно. Речь идёт о том же виде оружия, которое США хранят на авиабазах в целом ряде стран Европы, подчеркнул Лукашенко.