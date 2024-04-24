* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Сыктывкар, 24 апреля, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Сыктывкарский городской суд 24 апреля заочно арестовал четверых фигурантов дела о создании террористического сообщества, сообщила пресс-служба суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

Заочно арестованы экс-шахматист Гарри Каспарова, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, активисты Иван Тютрин и Евгения Чирикова (всечетверо внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также признаны иностранными агентами).

Уголовное дело было возбуждено по материалам управления ФСБ по Республике Коми. Фигуранты обвиняются в создании террористического общества и руководстве им, а также в финансировании и публичном оправдании терроризма. Они заочно арестованы сроком на два месяца.

«Суд избрал меру пресечения Гарри Каспарову, Геннадию Гудкову, Евгении Чириковой, Ивану Тютрину, обвиняемым в создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании. Судом удовлетворены ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каспарова, Гудкова, Чириковой и Тютрина», — сказано в сообщении суда.

Все фигуранты дела находятся за пределами России. Срок их содержания под стражей будет исчисляться с момента их задержания или с момента передачи правоохранительным органам РФ в случае задержания фигурантов за границей.

Как сообщалось ранее, в декабре 2023 года МВД нашло признаки преступления в действиях Каспарова и Тютрина после проведения ими аукциона по сбору средств для граждан России и Белоруссии, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. Они были внесены Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

Минюст ранее внёс Каспарова, Геннадия Гудкова и его сына Дмитрия, также бывшего депутата Госдумы, в перечень иноагентов. Гудков-старший негативно высказывался в отношении военнослужащих ВС РФ, призывал к предоставлению вооружения Украине, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и распространял недостоверную информацию о принимаемых государственными органами РФ решениях, отмечал Минюст.