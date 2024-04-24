Одесса, Украина, 24 апреля, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Депутаты Одесского горсовета не поддержали переименование улиц Жуковского, Бунина и проспекта Гагарина, сообщает 24 апреля украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Часть улиц, как говорится в материале, всё же изменили название. Так, Екатерининская улица стал Европейская, парк Горького — парком Марка Твена, Лидерсовский бульвар переименовали в бульвар Гетьмана Сагайдачного, а переулок Александра Матросова — в переулок Валерия Лобановского.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля на сайте Верховной рады появился законопроект, согласно которому украинские власти планируют переименовать более 300 населённых пунктов, названия которых так или иначе якобы связаны с Россией. В частности, хотят сменить названия Первомайское, Молодогвардейск, Первого мая. Другие имеющие русскоязычную основу названия украинизируются.

Ранее украинский институт национальной памяти (УИНП) признал русского писателя Михаила Булгакова, композитора Михаила Глинку, поэта Иосифа Бродского символами «российской имперской политики». По этой причине в институте считают недопустимым сохранять в стране памятники и географические названия в их честь.

Так, городской совет Киева переименовал улицу имени писателя Михаила Булгакова в честь грузинского актёра и певца Вахтанга Кикабидзе. По мнению депутатов, прежнее название улицы приводило к искажению национального сознания.

В 2015 году Верховная рада Украины приняла закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». После этого в стране началась кампания по демонтажу памятников и переименованию топографических объектов, связанных с историей СССР. К началу 2022 года на Украине снесли более 2,5 тыс. памятников. Также изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

В 2022 году на Украине поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.

Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское. У такой политики нет и не может быть никакого будущего, подчеркнул глава государства.