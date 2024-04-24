Москва, 24 апреля, 2024, 19:43 — ИА Регнум. «Аллею славы», которая посвящена победам российских школьников на международных олимпиадах, на выставке «Россия» посетили свыше 200 тысяч жителей и гостей Москвы. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».

Отмечается, что экспозиция о достижениях школьников была открыта на ВДНХ в павильоне №57 «Россия — моя история». На этой «Аллее славы» представлено более ста оригинальных наград, которые школьники из разных регионов РФ завоевали на международных олимпиадах по математике, химии, биологии, физике, географии, информатике, астрофизике и астрономии, а также по естественным наукам среди юниоров. Всего за последние 20 лет российские школьники завоевали 859 медалей, из них 468 — высшей пробы.

«На протяжении двух месяцев награды ребят каждый день видели более трёх тысяч человек. Уверен, что эти достижения вызывают не только гордость, но и доказывают, что наша страна создает все условия и возможности для того, чтобы каждый мог реализовать в жизнь даже самые смелые мечты. «Аллея славы» продолжает свою работу, поэтому приходите на экспозицию за вдохновением и ставьте себе высокие цели — нет ничего невозможного», — отметил первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.

«Аллея славы» российских школьников в павильоне №57 «Россия — моя история» была открыта два месяца назад. Также, общество «Знание» открыло на этой выставке «Аллею славы» российских спортсменов. Первые стелы осмотрел президент России Владимир Путин. Всего на выставке представлено порядка 90 именных стел с почти 600 подлинными золотыми медалями выдающихся российских атлетов.

Как передавало ИА Регнум, Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина на территории ВДНХ. Согласно опросу, форум вызвал гордость за свою страну у 97% посетителей международной выставки. Девять из десяти опрошенных сказали, что они узнали на выставке для себя что-то новое. Более половины участников опроса заявили, что выставка превзошла ожидания, которые у них были до посещения.

Президент РФ Владимир Путин в своём видеообращении 19 декабря 2023 года отметил, что выставка-форум «Россия» пользуется большой популярностью. Эта выставка вызывает огромный интерес, и её уже осмотрело несколько миллионов человек — москвичей и многочисленных гостей столицы, сообщил глава государства.

Российские школьники в июле 2023 года завоевали три золотые и одну серебряную медаль на 55-й Международной олимпиаде по химии в Цюрихе (Швейцария). Золотые медали на олимпиаде в Цюрихе завоевали Никита Перов из Татарстана, Сергей Росляков из Москвы и Вадим Харисов из Башкирии. В этом году ребята также выступали на 57-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Астане, где получили золотые медали. Серебряной медали на олимпиаде в Швейцарии удостоен Алексей Михеев из Алтайского края.

В 2022 году сборная России завоевала четыре золотые медали. Следующая, 56-я международная олимпиада по химии состоится в июле 2024 года в Саудовской Аравии.