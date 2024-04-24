Донецк, 24 апреля, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Блогер Евгений Васильев из Макеевки в Донецкой Народной Республики (ДНР) купил на деньги популярного стримера Mellstroy (Андрей Бурим) машины для нужд специальной военной операции.

Кадр из видео

Перед этим стример Mellstroy перевёл Васильеву 4,6 млн рублей для лечения зубов, но он решил купить на эти деньги машины для участников СВО.

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«Часть из этих денег я хочу потратить на благо. Хочу взять две машины пацанам на передовую, которые будут востребованы там», — сказал Васильев.

В ответ на критику со стороны украинских пользователей блогер написал, что «победа будет за Россией».

Стример Mellstroy наиболее известен своими треш-стримам. Кроме того, стример предлагает другим блогерам крупные суммы денег (до десятков миллионов рублей) за выполнение необычных просьб и испытаний.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля МВД объявило стримера Mellstroy в розыск по уголовной статье. По информации из социальных сетей, Андрей Бурим проживает за пределами России.

В октябре 2020 года против блогера Mellstroy возбудили уголовное дело после того, какон в прямом эфире в Сети несколько раз ударил 21-летнюю модель головой об стол. В МВД уточнили, что потерпевшая сама подала заявление в полицию о нанесении ей телесных повреждений 19 октября. По результатам медосвидетельствования у девушки зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясения головного мозга и ушибы. Подозреваемого задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои» и оставили под подписку о невыезде.