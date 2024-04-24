Москва, 24 апреля, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Главная проблема московского футбольного клуба ЦСКА — его тренер Владимир Федотов. Об этом заявил бывший вратарь сборной России и клуба Владимир Габулов.

«Я считаю, что проблема в тренере. Понятно, что были второе место и Кубок России. Но системно, по масштабу личности и по амбициозности Федотов не совсем подходит такому великому клубу, как ЦСКА», — рассказал он «Чемпионату».

Габулов уточнил, что Федотов — грамотный специалист и глубоко разбирается в футболе, но в каких-то моментах ему не хватает масштаба и смелости.

«Иногда получается, что команда не добирает очков, потому что не хватает определённых решений», — пояснил экс-голкипер.

Как передавало ИА Регнум, ранее футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с нападающим Фёдором Чаловым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25.

Чалов является воспитанником академии ЦСКА. За основную команду клуба он выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл 251 матч и забил 85 голов.