Москва, 25 апреля, 2024, 09:08 — ИА Регнум. В течение первого квартала текущего года Москва передала социально значимым учреждениям 23 объекта недвижимости площадью более 81 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Stroi.mos.ru Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы

«Город создает благоприятную среду для развития интеллектуального и творческого потенциала москвичей разного возраста», — заявил Ефимов. Он подчеркнул, что такие условия создают для образовательных учреждений, досуговых центров и районных отделений советов ветеранов. «С начала 2024 года такие организации получили 23 объекта недвижимости общей площадью 81,06 тысячи квадратных метров», — добавил Ефимов.

Все объекты недвижимости город передал на праве оперативного управления.

«Среди переданных зданий — две школы», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, эти два здания — самые крупные объекты, которые были переданы в первом квартале.