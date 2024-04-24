Москва, 24 апреля, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва стала популярной благодаря российским зрителям, заявил на пресс-конференции 24 апреля эстрадный певец Стас Михайлов, комментируя ей заявление о «ненормальных» россиянах, собирающихся вернуться в РФ.

«Артисты — это люди, которые на виду, делают вещи, на которые ориентируются. <…> Меня она может не любить, но людей — нельзя: они ее сделали Аллой Пугачевой. Аллу Пугачеву сделала Россия», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, Стас Михайлов 5 марта, не называя имён, осудил российских артистов, которые бежали из страны и стали поливать родину грязью. Певец заявил, что они ещё приползут назад на коленях, так как ничего из себя не представляют без публики.

После этого активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией потребовали признать её иноагентом. Как сообщил руководитель ФПБК Виталий Бородин, соответствующее обращение он направило генпрокурору Игорю Краснову.

Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) покинула Россию после начала СВО. Они перебрались в Израиль. В декабре 2023 года Галкин признал, что их жизнь стала сильно хуже после отъезда и его жена с этим полностью согласна.