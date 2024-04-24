Москва, 24 апреля, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Во Владивостоке с 10 по 12 мая состоится окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба конкурса.

На площадке Дальневосточного федерального университета конкурс соберёт порядка 70 семейных команд из всех регионов Дальневосточного федерального округа.

Отмечается, что к участию в полуфинале были приглашены семьи из Бурятии и Республики Саха (Якутия), Камчатского, Забайкальского, Хабаровского, Приморского краёв, Магаданской, Амурской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа. В заявочной кампании конкурса приняли участие более 28 тыс. человек из 4 853 семейных команд со всего Дальнего Востока.

«В течение трех дней семьи будут выполнять интеллектуальные, спортивные и творческие задания, в том числе посвященные знанию родных регионов. Участникам нужно будет продемонстрировать свою эрудицию, спортивную подготовку, показать, насколько слаженно родители и дети могут работать в команде», — говорится в сообщении.

В программу конкурса включена также образовательная программа: мастер-классы и лекции от партнеров, открытые дискуссии, спортивные игры и другие мероприятия. 12 мая станут известны фамилии семей-победителей.

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране. В окружные полуфиналы вышли более 1 624 семьи из 86 регионов и 2 стран — Хорватии и Казахстана.

Окружные полуфиналы прошли в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Красноярске и Ростове-на-Дону. В Москве с 16 по 19 мая встретятся семьи Центрального федерального округа, а с 30 мая по 2 июня в Уфе пройдёт встреча команды Приволжского федерального округа.

Финал конкурса «Это у нас семейное» состоится с 5 по 8 июля. Победителей объявят в День семьи, любви и верности. 30 семей-победителей получат сертификаты на пять млн рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.

Как передавало ИА Регнум, инициатива проведения конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары, в 2022 году на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» её поддержал президент Владимир Путин. Он объявил о запуске проекта 1 сентября 2023 года.

В декабре 2023 года в Москве на международной выставке-форуме «Россия» открылся фестиваль «Это у нас семейное» для жителей новых российских регионов. Поучаствовать приехали 268 человек из 66 семейных команд, представляющих Луганскую и Донецкую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Участниками мероприятия стали семьи, в которых сохраняют разные традиции и имеют разнообразные увлечения.