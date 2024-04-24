Москва, 24 апреля, 2024, 19:07 — ИА Регнум. В «Тинькофф банк» подтвердили, что тестируют новый сервис по борьбе с телефонными мошенниками. Он называется «Фрод-рулетка» и, по замыслу разработчиков, превратит злоумышленников в жертв розыгрыша.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

«Тинькофф» действительно начал тестировать новый сервис «Фрод-рулетка», который должен поставить дополнительный барьер телефонным мошенникам. Идея сервиса — охота на мошенников, сделать хищника — добычей», — заявили в пресс-службе кредитного учреждения. Пользователи сервиса смогут общаться со злоумышленниками по телефону, а последние не будут знать, что попали в ловушку, и будут думать, что общаются с жертвой.

«Сервис пока находится в режиме раннего пилотирования, сейчас мы подключаем первых тестировщиков, в том числе тех, кто имеет опыт пранка или тех, кто ментально готов к возможному телефонному конфликту с мошенниками. Решение о запуске и масштабировании «Фрод-рулетки» будет приниматься по факту испытаний», — рассказали в «Тинькофф».

Напомним, информация о новом проекте «Тинькофф банк» появилась в телеграм-каналах, пользователей пригласили поучаствовать в тестировании чат-рулетки. О «Фрод-рулетке» рассказали и известные пранкеры Вован и Лексус, выложившие в соцсетях распечатки переписки с банком.

Как сообщало ИА Регнум, ранее «Тинькофф Защита» раскрыла новый сценарий телефонного мошенничества. Во время одного из таких звонков клиент «Тинькофф» потерял 1,5 млн рублей, которые банк после компенсировал в рамках сервиса «Защитим или вернём деньги».