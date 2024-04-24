Рязань, 24 апреля, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё 13 пострадали в результате столкновении грузового автомобиля с рейсовым автобусом в Рязанской области. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На 300-м км автодороги федерального значения Р-22 «Каспий» Ряжского района Рязанской области произошло столкновение рейсового автобуса, который двигался по маршруту Астрахань — Москва, и грузового автомобиля с полуприцепом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель автобуса скончался в медучреждении, водитель грузовика и 12 пассажиров автобуса получили травмы.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля в Саратове столкнулись пассажирский автобус и грейдер. ДТП произошло в Ленинском районе на пересечении проспекта Строителей и улицы академика Антонова. В результате пострадали пять человек, находившиеся в автобусе. Все они госпитализированы.