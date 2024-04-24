Москва, 24 апреля, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Особняк в Чистом переулке в центре Москвы, в котором прошли обыски по делу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, арендует компания, генеральным директором которой является водитель Иванова Станислав Кузнецов, сообщили 24 апреля «Известия» со ссылкой на осведомлённый источник.

ТАСС

По этим данным, стоимость особняка, который арендует компания «Дворянское гнездо», оценивается в 200 млн рублей.

23 апреля после задержания заместителя министра Следственный комитет сообщил о проведении ряда следственный действий по возбуждённому делу, в том числе обысков по месту жительства фигуранта.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля СК сообщил о задержании Иванова, подозреваемого в получении взятки в размере не менее 1 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Замминистра обороны грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме него, были задержаны не менее трёх посредников.

24 апреля Иванову предъявили официальное обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Вину в совершении преступления заместитель главы Минобороны не признал. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца.

Также был арестован ещё один фигурант дела — Сергей Бородин, предприниматель, компания которого выполняла государственные подряды. Именно Бородин дал показания на Иванова, сообщил ранее источник Telegram-канала «112». Позднее в деле появился и третий фигурант, которого обвиняют в даче взятки, проинформировал «Интерфакс».

Иванов, по данным следствия, вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки, сообщила пресс-служба Басманного суда. Арестованный, по версии обвинения, получил взятку в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны, отмечалось также в сообщении.

Следствие вменяет Иванову один эпизод получения взятки, и не в виде денег, а в виде бесплатных строительно-ремонтных работ на его личных объектах, сообщил в свою очередь адвокат замминистра Мурад Мусаев.

Заместителем министра обороны Иванов был назначен в мае 2016 года. Он курировал вопросы, связанные с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечение ВС России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов Минобороны.