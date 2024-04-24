Москва, 24 апреля, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Российские звезды выбрали победителей конкурса российских дизайнеров, объявленного телеканалом RU. TV в начале весны. Создатели грядущей Русской музыкальной премии предложили начинающим дизайнерам одеть звезд, которые пройдут по ковровой дорожке церемонии. Победители конкурса подберут наряды для Юлианны Карауловой, Мари Краймбрери, Тоси Чайкиной и Dashi.

RU. TV Телеканал RU. TV пригласил начинающих дизайнеров одеть звезд премии

Каждый год работы российских дизайнеров становился неотъемлемой составляющей премии телеканала RU. TV. Так, в прошлом году темой дресс-кода церемонии стало русское искусство, и многие звезды появились на ковровой дорожке в нарядах от отечественных создателей. В этом году телеканал дал возможность заявить о себе на всю страну начинающим талантам, объявив для них уникальный конкурс, победа в котором — шанс одеть звезду для главной музыкальной церемонии весны.

«Мы получили очень яркие и красивые эскизы, — рассказала официальный стилист телеканала RU. TV Эльвира Янковская. — Кто-то выбрал футуристический стиль, кто-то, напротив, отдал предпочтение классике, но все подошли к вопросу с огромной долей креатива. Мы очень довольны, что у нас есть возможность познакомить нашу многомиллионную аудиторию с потрясающими талантливыми людьми, продемонстрировать, что фэшн в нашей стране активно развивается, что здесь создаются вещи и коллекции, достойные показов haute couture».

Победителей конкурса выбрали сами звезды. Работы победителей конкурса для появления на церемонии выбрали четыре исполнительницы. Евгения Арон создала платье для Юлианны Карауловой, Лана Пушкина — для Мари Краймбрери, Анна Абрамова — для Dashi и Саша Халатова — для Тоси Чайкиной.

«Все работы, которые я увидела, были чудесными. И я очень рада, что могу поддержать российского дизайнера. Представить его работу всем зрителям Премии телеканала RU. TV, — рассказала Юлианна Караулова. — Мне кажется, образ, созданный Евгенией, очень подходит мне по стилю, и я с удовольствием жду и нашей совместной работы, и появления в этом наряде на звездной дорожке».

Дизайнеры в студии прямого эфира телеканала RU. TV узнали, для кого они создадут звездные наряды.

«Невероятно! Представляю, как всё будет, и от этого немного волнительно, — поделилась эмоциями Анна Абрамова. — Очень интересно, как это произойдет».

«Я очень рада! То, о чем думаешь, приходит — и это супер! — отметила Евгения Арон. — Люблю моменты, когда только готовишь артиста. А у меня уже был такой опыт. Хочется скорее начать процесс, думаю, будет круто!».

«Мне очень хотелось поработать с Мари. Она мне очень нравится. У меня в плейлисте есть все её песни. Я ее большая поклонница. Поэтому мне очень приятно», — сказала Лана Пушкина.

Дресс-кодом XIII Русской музыкальной премии телеканала RU. TV, которая состоится 22 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер, станет белый цвет — цвет чистоты, нежности, искренности, белого листа, начала и бесконечности. Все наряды звезд будут выполнены в этом цвете. Надеть белое организаторы церемонии предлагают и зрителям, которые в этом году станут полноправными участниками события.