Москва, 24 апреля, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Крупный пожар возник на востоке Москвы, сообщил источник ИА Регнум. По предварительным данным, площадь возгорания уже превысила 300 квадратных метров.

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Загорелось здание в 1-м Иртышском проезде. Строение полностью охвачено огнём. На месте работают экстренные службы. Причина пожара пока неизвестна.

«Горит 2-х этажное кирпичное неэксплуатируемое здание по всей площади и вся территории вокруг него», — рассказал источник.

3 апреля ИА Регнум сообщало, что возгорание произошло в здании по адресу Смирновская улица, дом 4, строение 2 в Москве. Площадь возгорания составила 200 кв. м, никто не пострадал.