Банги, 24 апреля, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту ЦАР Фостену-Арканжу Туадере в связи с крушением судна на реке Мпоко близ Банги, сообщило 24 апреля посольства РФ в Банги в своём Telegram-канале.

РИА Новости / Михаил Метцель

«Президент Российской Федерации Владимир Путин направил послание с соболезнованиями президенту ЦАР Фостену-Арканжу Туадере в связи с трагическим крушением речного судна на реке Мпоко 19 апреля», — сказано в сообщении.

Российский лидер выразил слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, уточнили в посольстве.

Ранее сообщалось, что 19 апреля в результате при кораблекрушении на реке Мпоко вблизи столицы ЦАР погибли по меньшей мере 60 человек. На момент крушения на судне, по предварительным данным, находилось около 300 человек, включая, женщин и детей.