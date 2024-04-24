Тегеран, 24 апреля, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Российский моряк Тимофей Колчанов сможет покинуть захваченное Ираном судно MSC Aries. Об этом говорится в Telegram-канале посольства России в Тегеране.

РИА Новости

Как рассказали в дипмиссии, дипломаты посетили 24 апреля захваченное судно и встретились с Колчановым. По словам моряка, он чувствует себя удовлетворительно и обеспечен всем необходимом, включая регулярный доступ к связи с родными.

При этом, подчеркнули в посольстве, иранские власти подтвердили, что Колчанов может покинуть судно в любой момент, так как претензий к экипажу корабля со стороны Тегерана никаких нет.

«По словам представителей властей ИРИ, в соответствии с международными морскими правилами Т. С. Колчанов сможет покинуть судно по разрешению его капитана, и это, скорее всего, произойдет при смене экипажа, которая в настоящее время готовится», — отметили в дипмиссии.

Дипломаты отметили, что посольство держит вопрос на особом контроле, а также находится на связи с нашим соотечественником и его семьёй.

Как передавало ИА Регнум, военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции захватили MSC Aries 13 апреля. По данным оператора судна, там был экипаж из 25 человек.

Россиянин, который был на борту захваченного Ираном в Ормузском проливе судна MCS Aries, 14 апреля вышел на связь с семьёй. Как рассказала супруга задержанного, он звонил с неизвестного номера на восемь секунд.

В свою очередь вице-президент Международного комитета по правам человека Иван Мельников направил Ирану ноту протеста. Он призвал отпустить моряков и помочь россиянину вернуться на родину.

16 апреля Тегеран проинформировал, что не будет чинить препятствий для возвращения российского моряка с задержанного судна на родину.