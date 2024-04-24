Москва, 24 апреля, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Следствие вменяет заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову получение взяток в виде ремонта загородного дома, сообщило 24 апреля издание «Лента. ру» со ссылкой на осведомлённый источник.

Минобороны России

По этим данным, ремонтные работы через цепочку посредников оплачивала фирма, получавшая подряды на госзаказ.

Источник издания уточнил, что это лишь одна из схем, в использовании которых подозревают Иванова.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании Иванова, подозреваемого в получении взятки в размере не менее 1 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Замминистра обороны грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме него, были задержаны не менее трёх посредников.

24 апреля Иванову предъявили официальное обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Вину в совершении преступления заместитель главы Минобороны не признал. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. Также был арестован ещё один фигурант дела — Сергей Бородин.

Иванов, по данным следствия, вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки, сообщила пресс-служба Басманного суда. Арестованный, по версии обвинения, получил взятку в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны, отмечалось также в сообщении.

Следствие вменяет Иванову один эпизод получения взятки, и не в виде денег, а в виде бесплатных строительно-ремонтных работ на его личных объектах, сообщил в свою очередь адвокат замминистра Мурад Мусаев.

Заместителем министра обороны Иванов был назначен в мае 2016 года. Он курировал вопросы, связанные с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечение ВС России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов Минобороны.