Щёлково, Московская область, 24 апреля, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Воспитательница детского сада «Малышок» в подмосковном Щёлкове избила ребёнка во время прогулки. Об этом 24 апреля сообщила Lenta.ru.

Ahmed Zakot/Global Look Press

Отмечается, что педагог оттащила стоявшего на коленях ребёнка от конструкции на площадке, после чего дважды ударила его рукой, пока тот лежал на земле. Затем она рывком подняла ребёнка на ноги.

Родители узнали воспитательницу на видео и теперь требуют её уволить. Руководство детсада разбирается в ситуации и, как отмечается, не планирует защищать педагога.

Как передавало ИА Регнум, двухлетнюю девочку подвесили на заборе в детском саду в городе Лукоянове Нижегородской области. Во время прогулки одежду девочки за доски забора зацепила воспитатель. Ребёнок пытался освободиться и повис на куртке, а воспитатель наблюдала за этим и только через некоторое время помогла девочке после сделанного жестом внушения. Родители обратились в полицию после того, как увидели снятые их знакомой кадры. Педагога отстранили от работы на период служебного расследования.