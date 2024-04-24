Москва, 24 апреля, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Затягивание процесса получения российского гражданства для граждан иностранных государств, которые участвуют в спецоперации на стороне России, является серьёзной проблемой, которой в настоящее время занимаются Минобороны России и миграционная служба. Об этом 24 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как выяснило ИА Регнум, доброволец из Германии Эрих Биттерман, который участвует в СВО на стороне России, неоднократно подавал запрос на получение российского гражданства, но получал отказ. Подобные проблемы возникли у добровольца из Молдавии Андрея Карамана и добровольца из Сербии Александра Йокича.

Онуфриенко отметил, что в России существуют проблемы с недостаточно чётко отработанным законодательством, касающимся предоставления гражданства иностранным гражданам, которые сражаются в рядах Вооружённых сил России. В результате, по непонятным причинам, их вступление в гражданство РФ затягивается или откладывается. Это приводит к тому, что у добровольцев истекают сроки законного пребывания в России, им грозит депортация.

«Затягивание процедуры предоставления гражданства является огромной проблемой, которая во многом тормозит иностранцев, желающих служить в российской армии и выполнять задачи спецоперации. Это уменьшает число людей, которые могут служить в российской армии, и создаёт репутационные проблемы для России. Министерство обороны России, профильные службы и ведомства в настоящее время работают над созданием системы, которая действительно будет работать», — отметил военный эксперт.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля призвал органы власти делать всё необходимое для поддержки героев СВО и членов их семей.

Российский лидер подчеркнул, что от мужества российских бойцов в ходе специальной военной операции зависит выполнение обозначенных планов развития России. По его словам, именно эти люди являются подлинной элитой страны. Ветераны СВО должны выходить на ведущие позиции в обществе, системе образования, госкомпаниях, бизнесе и системе государственного управления, возглавлять регионы и предприятия.

В декабре 2023 года Путин предложил принять поправки в закон, чтобы добровольцы получали ту же поддержку, что и остальные участники СВО.